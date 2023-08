James Cameron compie 68 anni: sapevate che una volta fu addirittura licenziato?

Immaginate di avere a disposizione per il vostro film un regista come James Cameron e di licenziarlo senza pensarci due volte: follia pura, non trovate? La risposta è però valida ai giorni nostri, ma ai tempi degli esordi dell'autore di Avatar e Titanic il nostro non era ancora protetto da quell'aura di intoccabilità che tutti gli riconosciamo.

L'uomo destinato probabilmente a superare Steven Spielberg come regista di maggior successo della storia, e che oggi spegne le sue prime 68 candeline, esordì infatti nel mondo del cinema in maniera tutt'altro che gratificante: l'anno era il 1982 e il film, in pochi lo ricorderanno, il decisamente dimenticabile Piraña Paura (produzione italiana, per inciso).

La prova del povero James dietro la macchina da presa fu ritenuta dagli addetti ai lavori presenti sul set tutt'altro che esaltante... Soprattutto, pensate un po', per la gestione delle scene acquatiche! La poca esperienza di Cameron gli causò dunque una retrocessione a semplice aiuto regista. C'è però un seguito: sul finire della lavorazione, il nostro James si beccò una brutta intossicazione alimentare che gli causò dei brutti incubi... Dai quali il regista trasse ispirazione per la storia di Terminator! Non tutti i mali vengono per nuocere, non trovate? Mille di questi fallimenti, James Cameron!