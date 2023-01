James Cameron, nessuno come te: con Avatar 2 ha fatto un record che solo lui può battere

"Sono il re del mondo!" aveva gridato dal palco degli Oscar al momento della vittoria di Titanic, e tanti anni dopo l'esultanza per James Cameron vale ancora: Avatar La via dell acqua ha infatti superato i 2 miliardi di dollari a livello globale, portando l'autore a stabilire un record impensabile.

Dei sei film che sono stati in grado di superare il tetto dei due miliardi, infatti, ben tre sono stati diretti da James Cameron: Avatar, il primo film della storia del cinema a varcare la soglia dei due miliardi, Titanic (che riuscì a farlo grazie ad una riedizione successiva all'uscita di Avatar) e appunto Avatar: La via dell'acqua, il primo film a raggiungere questo traguardo nell'era della pandemia. Una tripletta a dir poco sorprendente, e che difficilmente potrà essere ripetuta in futuro ... se non dallo stesso James Cameron.

Questo perché, nella nuova top 6 all-time, James Cameron è l'unico regista con in arrivo dei progetti potenzialmente in grado di raggiungere due miliardi: J.J. Abrams, che fa parte del club dei due miliardi grazie a Star Wars: The Force Awakens, non ha grosse cartucce da sparare nel prossimo futuro, e lo stesso vale per i fratelli Russo, che occupano la classifica con Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame; i due registi avrebbero plausibilmente potuto pareggiare la tripletta di James Cameron con Avengers: Secret Wars, ma come confermato dallo stesso Kevin Feige il capitolo finale della Saga del Multiverso del MCU sarà diretto da un altro regista (ancora da annunciare).

Nel frattempo, James Cameron ha altri tre film di Avatar da pubblicare nei prossimi anni, con la saga che arriverà fino al quinto capitolo: riuscirà il re del mondo a ripetersi ancora e a migliorare il proprio record personale?