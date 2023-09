James Cameron e i camei segreti: tutte le volte in cui il regista è apparso nei suoi film

In attesa di saperne di più sull'attesissimo Avatar 3, sequel di Avatar: La via dell'acqua, oggi vi parliamo dei camei segreti con cui James Cameron è solito 'apparire' nei suoi film rimanendo però sempre ben nascosto agli occhi del pubblico.

James Cameron, noto per i grandi successi ottenuti al botteghino e per la sperimentazione nel campo delle tecnologie applicate al cinema, ha realizzato tantissimi camei vocali nei suoi film, da Terminator ad Avatar: La via dell'acqua: dai personaggi secondari ad alcuni villain iconici, l'autore ha voluto dimostrare anche la sua versatilità come doppiatore, contribuendo ulteriormente alla creazione delle sue opere che cura sotto ogni aspetto, dalla regia alla produzione, dagli effetti speciali alla sceneggiatura, passando anche per il montaggio.

In The Terminator, ad esempio, James Cameron interpreta l'impiegato del motel che bussa alla porta della protagonista, mentre in Aliens ha fornito la sua voce per la Regina (trattandosi di una creatura aliena il regista in questo caso non dice neanche una parola, però si: uno dei mostri più iconici della storia del cinema ha la voce di James Cameron). In The Abyss, il regista fornisce la voce ad uno dei piloti di elicottero che appaiono nel film, mentre in Terminator 2: Il giorno del giudizio l'autore ha interpretato la scena (ancora fatta di sole urla) in cui T-1000 si scioglie alla fine del film.

In True Lies il regista doppia ancora una volta un pilota di elicottero, mentre in Titanic James Cameron offre la voce ad un passeggero che chiede informazioni sulla distanza dell'iceberg. Infine, nel primo Avatar doppia un agente militare della RDA, mentre in Avatar: La via dell'acqua la sua voce può essere udita all'interfono nella scena in cui il colonnello Quaritch si sveglia per la prima volta nel suo nuovo corpo da Avatar.

