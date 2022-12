James Cameron prima di Avatar: avete mai visto il suo Spider-Man con Leonardo DiCaprio?

Con il suo nuovo film Avatar La via dell acqua ora nei cinema italiani, riscopriamo uno dei progetti mai realizzati da James Cameron, il suo mitologico adattamento cinematografico di Spider-Man con Leonardo DiCaprio nel ruolo di Peter Parker.

Il progetto, che, neanche a doverlo sottolineare, non ha mai visto la luce, nacque a metà degli anni '90 quando James Cameron divenne per la prima volta il re di Hollywood grazie al successo di Terminator 2: Il giorno del giudizio: il regista all'epoca convinse lo studio indipendente Carolco Pictures - che aveva 'ingrassato' con i risultati al box office del film con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton - ad acquistare i diritti cinematografici del supereroe Marvel, e scrisse un trattamento di ottanta pagine in preparazione ad un film che avrebbe personalmente diretto e che, secondo quanto rivelato nel corso degli anni, avrebbe raccontato una metafora sui mutamenti del corpo nell'età adolescenziale a partire dalle trasformazioni fisiche del giovane supereroe (in una sequenza, Spider-Man corteggia Mary Jane con discorsi sui rituali di accoppiamento degli aracnidi e alla fine i due fanno sesso in cima al ponte di Brooklyn).

Il trattamento firmato da Cameron - che inizialmente includeva Electro e Sandman come villain - venne revisionato da Barry Cohen e Ted Newson - che limarono la bozza incentrandola su un solo nemico, Doctor Octopus - e Cameron arrivò a scegliere Leonardo DiCaprio per la parte di Spider-Man, Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Doc Ock e Maggie Smith in quello di zia May. Tuttavia, nessuno dei tre attori fece in tempo a firmare il proprio contratto, dato che il progettò naufragò per questioni legali e finanziarie.

Da lì, James Cameron iniziò a dedicarsi ad un piccolo progetto chiamato Titanic e poi ad un altro ancora più piccolo denominato Avatar, mentre il personaggio di Spider-Man finì sulla scrivania di Sam Raimi: vale la pena di notare, comunque, come nella trilogia con protagonista Tobey Maguire, l'idea di far sparare le ragnatele direttamente dal polso di Peter senza l'ausilio di spara-ragnatele è un'eredità del progetto di James Cameron, che come detto nel precedente paragrafo aveva immaginato una storia pensata sulle trasformazioni del corpo e aveva inventato questo piccolo grande dettaglio. La cosa, così diversa rispetto ai fumetti, è stata ricordata anche in Spider-Man: No Way Home, dato che nei due adattamenti successivi (con Andrew Garfield e Tom Holland) Peter è 'tornato' ad indossare i suoi famosi ed iconici gadget e i personaggi del film MCU lo sottolineano in una scena. Qui sotto potete vedere due concept art tratti dallo Spider-Man di James Cameron.

Conoscevate già questo film mai realizzato?