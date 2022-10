James Cameron attacca i film Marvel e DC: 'Personaggi si comportano come al college'

Ormai è una vera e propria ricorrenza: ogni anno un pezzo da 90 della settima arte deve esprimere il suo severo giudizio sui cinecomic, seguendo il percorso tracciato dai vari Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e così via. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato il regista di Avatar e Terminator, James Cameron.

Dopo la chiusura di Tim Burton al Marvel Cinematic Universe, infatti, Cameron si è espresso in maniera piuttosto critica sui film Marvel e DC, soffermandosi in particolar modo sulla scrittura dei personaggi: "Quando guardo a questi film grossi e spettacolari (parlo di voi, Marvel e DC), sembra che non importi che età abbiano i personaggi, si comportano tutti come se stessero al college" sono state le parole del regista di Titanic.

Cameron ha poi proseguito: "Non appendono mai gli speroni al chiodo per i loro bambini. Le cose che ci tengono davvero con i piedi per terra e ci danno amore, forza, uno scopo... Questi personaggi non le provano, e penso non sia questo il modo di fare cinema". L'ennesimo capitolo, insomma, di una diatriba che probabilmente andrà avanti finché i cinecomic occuperanno il loro spazio nelle sale di tutto il mondo: e voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Qualcuno, comunque, sembra non disdegnare il genere: recentemente, ad esempio, Julia Roberts ha aperto ad un ruolo da supereroina.