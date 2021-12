James Cameron, finalmente in arrivo la versione 4K del suo film più sottovalutato

Quello di James Cameron è uno dei grandi nomi del blockbuster intelligente. Qualcuno che fra Titanic, Avatar e Terminator ha rivoluzionato la logica hollywoodiana, la computer grafica e i box office. Ma c'è un suo film che, invece, fu un record fra i flop. Ora arriva restaurato in 4K: ecco perché dovreste recuperarlo.

Il regista James Cameron ha consegnato al pubblico una serie di film ambiziosi e avvincenti nel corso degli anni, molti dei quali sono stati rivisitati e rimasterizzati per impressionanti uscite home-video, ma un titolo che molti fan pensano sia stato trascurato è un suo film del lontano 1989. Secondo molti fu un passo falso The Abyss, ma dopo anni di fan che chiedevano a gran voce un'uscita in alta definizione, su 4K Ultra HD o Blu-ray, sembra che quel desiderio possa finalmente essere esaudito, poiché lo stesso Cameron ha confermato di aver supervisionato il trasferimento in HD del film all'inizio di quest'anno. Quando, dove e come uscirà il film deve ancora essere confermato, ma i suoi commenti implicano che è solo questione di tempo prima che il film ottenga la versione rimasterizzata che merita.

"Abbiamo terminato il trasferimento e volevo farlo da solo perché Mikael Salomon ha fatto un ottimo lavoro con la fotografia di quel film. È una fotografia davvero, davvero meravigliosa", ha condiviso Cameron con Space.com. "Questo è stato prima che iniziassi ad affermarmi in termini di illuminotecnica e chiedessi al direttore della fotografia di fare determinate cose. Componevo con la telecamera e sceglievo gli obiettivi, ma lasciavo l'illuminazione a lui. Ha fatto un lavoro straordinario in quel film, che apprezzo meglio ora di quanto non facessi mentre lo stavamo realizzando."

Ha continuato: "Vorrei anche sottolineare che ha dato uno sguardo alle prime riviste sull'illuminazione subacquea ed è uscito e ha imparato a fare immersioni. È arrivato il lunedì mattina successivo, il peggior sub del mondo, ma ha reinventato l'illuminazione subacquea. Ha optato per l'illuminazione indiretta e ha fatto fare a tutti cose che non erano solo al di fuori della loro zona di comfort, ma alle quali non avevano mai nemmeno pensato. Improvvisamente gli scatti subacquei iniziarono a essere all'altezza della fotografia di superficie. Il film non ha fatto molti soldi ai suoi tempi, ma sembra essere ben voluto tutt'ora”.

Il film si concentra sull'equipaggio di un sottomarino che si schianta inaspettatamente, con il governo che invia Navy SEALS per assisterli ma fa la scoperta che la vita acquatica potrebbe non essere l'unica cosa che incontreranno nelle profondità dell'oceano. Nonostante non abbia ottenuto un'uscita Blu-ray per tutti questi anni, il film è apparso occasionalmente sui servizi di streaming, anche se spesso con proporzioni errate, il che ha solo aumentato le frustrazioni di una pellicola che non ha mai ricevuto un aggiornamento in alta definizione. Trovate qui la nostra recensione di The Abyss. Voi avete mai visto il film? Ditecelo nei commenti!