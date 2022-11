James Cameron annuncia Avatar: The High Ground, fumetto tratto da sceneggiatura scartata

L'attesa per il sequel di Avatar è stata appena ridotta...più o meno: in questi minuti, infatti, è stata ufficialmente annunciata la graphic novel Avatar: The High Ground, un fumetto che espanderà la saga di James Cameron e aprirà la strada al secondo capitolo Avatar: La via dell'acqua.

La cosa più curiosa però è che Avatar: The High Ground è tratto dalla sceneggiatura originale del film Avatar 2, che l'autore ha sviluppato personalmente per qualche anno prima di 'cestinare' e ricominciare daccapo, un processo che alla fine l'avrebbe portato alla creazione de La via dell'acqua. Parlando con Total Film Magazine, James Cameron ha dichiarato:

"Stavo lavorando con un team di scrittori per creare i sequel cinematografici di Avatar, e avevamo molte idee. Abbiamo provato per qualche anno a racchiudere tutte queste idee in un'unica sceneggiatura, ma non eravamo mai davvero soddisfatti al cento per cento del risultato. Quindi a un certo punto mi sono buttato e ho detto: 'Basta, adesso lo finisco e poi vediamo se sarà un film degno di essere realizzato'. Se non ricordo male uscì fuori una sceneggiatura di circa 130 pagine. Era una grande storia, una bellissima lettura, tuttavia sentivo che c'era ancora qualcosa che non andava, come sequel non faceva 'click', non aveva quell'elemento tipico di un sequel: non si avventurava nell'ignoto. E soprattutto non rispettava abbastanza le regole di Avatar, che riguardano il connetterci al mondo dei sogni ed entrare in contatto con una componente spirituale che non possiamo nemmeno quantificare a parole. Spuntava tutte le altre caselle, ma non queste e per me erano fondamentali."

Alla fine James Cameron ha deciso di mettere da parte quella storia, ma Avatar: The High Ground non è stato dimenticato. "Abbiamo trovato un modo per riadattare alcuni elementi in modo tale da distribuirli nei primi due sequel cinematografici, e poi abbiamo rilanciato il resto della storia in un modo completamente diverso". Il risultato finale è una graphic novel in arrivo negli Stati Uniti il 6 dicembre prossimo, dieci giorni prima dell'uscita di Avatar: La via dell'acqua nelle sale USA. La storia sarà ambientata tra gli eventi del primo Avatar e quelli del sequel.

"Ci sono delle cose fantastiche in questo fumetto", ha aggiunto Cameron. "Voglio dire, ci sono i Na'vi che combattono con arco e frecce a gravità zero. Insomma, amico! Da spettatore, vorrei vedere quel film! Ma da regista, con quella storia non sono riuscito ad arrivare agli obiettivi e ai temi che avevo in mente. Quindi l'abbiamo trasformata in una graphic novel per Dark Horse. I fan potranno vedere cosa è successo negli anni che separano i due film."

Avatar: La via dell'acqua uscirà in Italia dal 14 dicembre. Per altri contenuti guardate il trailer di Avatar La via dell acqua.