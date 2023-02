James Cameron ammette di immedesimarsi in Thanos di Avengers: Infinity War

James Cameron ha sempre ritenuto l'ambientalismo una questione prioritaria, come dimostrano Avatar e il sequel del 2022 La via dell'acqua; tuttavia, in pochi avrebbero immaginato un suo allineamento morale con un antagonista ben conosciuto: Thanos, il responsabile del distruttivo "blip" in Avengers: Infinity War.

"Posso immedesimarmi in Thanos" ha dichiarato il regista in un'intervista a TIME. "Ritengo che la sua risposta alla sovrappopolazione sia abbastanza praticabile. Il problema è che nessuno alzerà la mano per offrirsi volontario e rientrare nella metà costretta a scomparire". In un'altra occasione, James Cameron di Avatar ha affermato che la gente deve svegliarsi riguardo il cambiamento climatico.

Le sue parole sono obiettivamente forti, a prescindere dall'opinione di fondo. L'inquinamento ambientale peggiora di giorno in giorno, e la colpa, tra i tanti fattori, è indubbiamente del crescente numero di persone sul pianeta Terra – nel 2023 si avvicinano agli 8 miliardi; ma arrivare a condividere l'azione di Thanos contempla un discorso ben più grande. Già nel 2018 l'uscita in sala di Avengers: Infinity War è stata accompagnata dallo slogan/hashtag "Thanos Was Right" (Thanos aveva ragione), nonostante l'obiettivo dei Vendicatori fosse quello di combattere l'antagonista fin dai primi minuti della pellicola, mentre altri spettatori hanno condiviso fin da subito le azioni di Captain America, Iron Man, Doctor Strange e gli altri supereroi.

D'altro canto, una dichiarazione simile da parte di Cameron appare meno inaspettata del previsto: la storia di Pandora e dei Na'vi che vi abitano ha catturato prepotentemente l'immaginario collettivo grazie alla natura rigogliosa, ai valori morali e ai rapporti umani così distanti dal mondo tecnologico in cui viviamo, al punto che la depressione di alcuni fan dopo Avatar ha richiesto un gruppo di sostegno.

E voi, cosa ne pensate? Condividete la decisione di Thanos del tutto o in parte, oppure la rifiutate completamente?