James Cameron contro l'AI: 'Dubito riesca a scrivere storie emozionati'

Uno dei temi su cui si sta sviluppando l'intero sciopero degli attori e degli sceneggiatori è quello dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Molti registi e sceneggiatori si sono pronunciati a riguardo e, come al solito, James Cameron sembra avere una idea molto chiara a riguardo.

Il regista di Avatar e di Terminator sembra dubitare fortemente che un'intelligenza artificiale sia in grado di realizzare una sceneggiatura valida. La sua idea non è tanto distante da quella di Steven Soderbergh riguardo AI che ha dichiarato quanto non abbia paura dell'introduzione di questo tipo di tecnologia. "Non è mai una questione di chi l'ha scritta, è una questione di, è una bella storia?" ha detto Cameron parlando di come uno strumento astratto secondo lui sia incapace di creare un bel racconto.

"Personalmente non credo in una mente disincarnata che sta solo rimescolando ciò che altre menti incarnate hanno detto - sulla vita che hanno avuto, sull'amore, sulla menzogna, sulla paura, sulla mortalità - e mette tutto insieme rimescolandolo in una insalata di cose già raccontate. Non credo che abbia qualcosa che commuoverà un pubblico" ha spiegato Cameron. Insomma, il suo discorso riguarda prevalente il modo un racconto può emozionare o meno gli spettatori.

Tra gli attori che si sono schierati immediatamente a favore dello sciopero c'è Mark Ruffalo che si è scagliato contro Hollywood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!