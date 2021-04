James Cameron sprona i Marvel Studios: 'Spero che facciano altri film da 2 miliardi!'

Nelle scorse settimane Avatar ha superato Avengers: Endgame per diventare nuovamente il film col più alto incasso nella storia del cinema, e il regista James Cameron è a dir poco entusiasta del 'duello' al box office tra la sua saga sci-fi e il Marvel Cinematic Universe.

Anzi l'entusiasmo del regista è tale che, nel corso di una recente intervista con IndieWire, ha addirittura augurato ai Marvel Studios nuovi successi in futuro, addirittura maggiori dei precedenti. Secondo il regista, infatti, il tiro alla fune fra i due franchise non può che far bene alla salute dell'industria cinematografica, soprattutto ora che è che in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus

Per Cameron è fondamentale che l'esperienza in sala persista nonostante la crescente attenzione per lo streaming. "Tutti fanno un grande affare con questa 'battaglia' per il botteghino. La verità è che dobbiamo concentrarci sulla voglia di tornare al cinema", ha osservato Cameron. "Si spera di poter ancora avere film del genere, film come 'Endgame' e come 'Avatar', film come le grandi opere Marvel che sono in grado di guadagnare $1 miliardo o addirittura $2 miliardi. Prego che i cinema siano ancora lì dopo questa pandemia e dopo questo repentino passaggio allo streaming. Non che io abbia qualcosa contro lo streaming, ci sono grandi opere su quei servizi, ma ricordiamoci che i cinema sono un'esperienza sacra per tutti noi."

Ricordiamo che James Cameron è attualmente al lavoro sui sequel di Avatar, con l'uscita di Avatar 2 prevista per dicembre 2022.