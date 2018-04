James Cameron su 2001: Odissea nello spazio: "Lo amo, ma non mi piace"

Dopo le sue esternazioni sul franchise degli Avengers della settimana scorsa, James Cameron ha espresso la sua opinione su uno dei capolavori della storia del cinema, 2001: Odissea nello spazio.

Mettiamo subito le cose in chiaro: James Cameron adora 2001: Odissea nello spazio, ma non gli piace. In una recente intervista con Star, il regista ha cercato di spiegare questa sottile differenza, affermando che il capolavoro di Stanley Kubrick “ha avuto un enorme impatto” su di lui a un certo punto della sua vita ma che adesso lo percepisce come “troppo sterile” per immergersi pienamente in esso.

“Non è un film che mi piace; è un film che amo. Quando dico che non mi piace, intendo che non mi piacciono le sensazioni che ho di quel film. Non mi piace la sua sterilità. Mi piacciono i film con un po’ più di emozioni, come film, per immergermici completamente. Ma come opera d’arte, amo 2001. A un certo punto della mia vita, ha avuto un enorme impatto su di me”.

Cameron, tuttavia, ha un ricordo molto profondo riguardo al film, soprattutto quando gli torna alla memoria la prima volta che lo vide: “Probabilmente è stato circa cinque giorni dopo che ha esordito al cinema, nell’estate del 1968. L’ho visto dalla prima fila della balconata del cinema, che mi ha messo in prima linea per quanto riguarda la scena dello Star Gate (la sequenza del viaggio su Giove), così mi sentivo come se stessi precipitando anch’io nello Star Gate”.

Esattamente una settimana fa, Cameron ha parlato dell’attuale panorama fantascientifico al cinema, del suo amore per i cinecomic, ma anche di come questi ultimi lo stiano oltremodo stancando a livello contenutistico; della differenza tra fantascienza di intrattenimento (Guardiani della Galassia) e di quella più consapevole e tecnica (The Martian, Interstellar). Il regista ha anche fornito qualche aggiornamento sui prossimi film di Avatar in arrivo.

Ricordiamo che 2001: Odissea nello spazio sarà presentato da Christopher Nolan nella sua versione originale al prossimo Festival di Cannes.