James Caan, svelata la causa della morte della star de Il padrino e Strade violente

Qualche settimana dopo che la morte di James Caan ha gettato sconforto sul mondo di Hollywood, il medico legale della contea di Los Angeles ha svelato la causa del decesso dell'amatissimo attore de Il padrino, Strade violento e Killer Elite.

Secondo il rapporto dell'ufficio del medico legale, l'attore 82enne è morto a causa di un attacco di cuore e per una malattia coronarica. La sua famiglia ha annunciato la morte della star, uno dei simboli della New Hollywood, all'inizio di luglio sull'account Twitter ufficiale dell'attore: "È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Jimmy, avvenuta nel corso della sera del 6 luglio", si leggeva nel tweet. "La famiglia apprezza la dimostrazione di amore e le numerose e sentite condoglianze che stanno arrivando da tutto il mondo, e chiede di continuare a rispettare la privacy in questo momento difficile".

Vi ricordiamo che James Caan ha ancora un film inedito da mostrare al mondo, Fast Charlie, che uscirà postumo nei primi mesi del 2023: diretto da Phillip Noyce e interpretato anche da Pierce Brosnan e Morena Baccarin, il film è basato sul romanzo "Gun Monkeys" dell'autore Victor Gischler, che è stato nominato per un Edgar Award, e vede Caan recitare nei panni di un anziano boss della mafia che viene ucciso scatenando l'ira del fedele amico e sicario (interpretato da Brosnan), che si metterà a caccia degli assassini.

