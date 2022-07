James Caan, il ricordo di Francis Ford Coppola: 'sarà per sempre il mio vecchio amico'

Francis Ford Coppola, che ha diretto per la prima volta James Caan nel film del 1969 The Rain People, prima di collaborare nuovamente con l'attore nel celebre 'Il Padrino', ha ricordato il suo vecchio amico in una dichiarazione rilasciata da poco a Deadline.

"Jimmy è stato qualcuno che ha allungato la mia vita più a lungo e più da vicino di qualsiasi altra figura cinematografica che abbia mai conosciuto", ha detto Coppola. “Da quei primi tempi in cui abbiamo lavorato insieme in The Rain People, e durante tutte le altre pietre miliari della mia vita, i suoi film e i tanti grandi ruoli che ha interpretato non saranno mai dimenticati. Sarà sempre il mio vecchio amico di Sunnyside, il mio collaboratore e una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto".

L'improvvisa morte di James Caan ha scosso tutto il mondo del cinema. L'attore statunitense, maggiormente conosciuto per l'interpretazione di Santino "Sonny" Corleone, rabbioso e violento primogenito di Don Vito Corleone, nel film Il Padrino (1972), per la quale ricevette anche una candidatura al premio Oscar per il miglior attore non protagonista, è scomparso all'età di 82 anni a Las Vegas.

Per salutarvi, vi lasciamo con il racconto di James Caan sulla scena tagliata proprio da Francis Ford Coppola nel montaggio finale de il Padrino.