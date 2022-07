James Caan: i film più importanti per ricordare la grande star simbolo della New Hollywood

Nella giornata di ieri è arrivata purtroppo la notizia della morte del grande James Caan, attore simbolo della cosiddetta Hollywood Renaissance che nel corso della sua carriera ha legato il suo nome e il suo volto ad alcuni dei titoli più importanti della storia del cinema.

La sua carriera da attore, iniziata alla fine degli anni sessanta prima Off Broadway e poi esplosa nel mondo di Hollywood nel corso dei settanta, parte con un cameo non accreditato in Irma la dolce di Billy Wilder, la parte in Linea Rossa 7000 di Howard Hawks e con il ruolo, accanto a John Wayne, in El Dorado (1966). I ruoli importanti arrivano con Conto alla rovescia (1967) di Robert Altman e ovviamente con uno dei film simbolo della New Hollywood, Non torno a casa stasera (1969) di Francis Ford Coppola.

La marcia viene ingranata nel 1971 e non al cinema, bensì sul piccolo schermo, con il film tv La canzone di Brian, che gli valse una candidatura al premio Emmy. Dopo questo progetto poco conosciuto arrivò il film di maggior successo della sua carriera, Il padrino di Francis Ford Coppola, che lo portò al Dolby Theatre con una nomination agli Oscar come attore non protagonista per la parte di Sonny Corleone. Da lì, oltre ad un cameo ne Il padrino: Parte II, seguirono innumerevoli titoli oggi considerati tra i più importanti degli anni settanta e ottanta, come Rollerball, The Gambler, Quell'ultimo ponte, Un altro uomo, un'altra donna, Arriva un cavaliere libero e selvaggio, Strade violente di Michael Mann, Misery non deve morire tratto da Stephen King, Giardini di pietra e Killer Elite di Sam Packinpah. Più di recente, oltre a titoli leggeri come Get Smart, Elf e Undercover Granpa, si ricorda anche la serie Las Vegas, andata avanti dal 2003 al 2008 e nella quale ha recitato nei panni di un ex agente della Cia divenuto direttore di casinò.

Per altre letture vi ricordiamo che James Caan tornerà col film postumo Fast Charlie, un crime movie con protagonista Pierce Brosnan in uscita nel 2023.