James Caan ha ancora un ultimo film per i fan: scoprite Fast Charlie con Pierce Brosnan

La morte di James Caan sta ancora facendo piangere il mondo di Hollywood, ma le celebrazioni del suo nome non passeranno soltanto per i film del passato: infatti in queste ore è stata annunciata la data d'uscita di Fast Charlie, l'ultima opera girata dalla star prima della sua scomparsa.

Fast Charlie è diretto da Phillip Noyce e include come co-protagonisti anche Pierce Brosnan e Morena Baccarin. In queste ore un rappresentante di Screen Media, che ha prodotto il film, ha confermato che il progetto ha terminato la produzione e che James Caan ha completato tutte le sue scene: le riprese si sono svolte all'inizio del 2022 e l'uscita è fissata per il 2023.

Fast Charlie è basato sul romanzo "Gun Monkeys" dell'autore Victor Gischler, che è stato nominato per un Edgar Award. Caan recita nell'adattamento nei panni di un anziano boss della mafia che viene ucciso scatenando l'ira del fedele amico e sicario, interpretato da Brosnan, che si metterà a caccia degli assassini. La trama completa recita: Charlie Swift (Brosnan) ha lavorato per il suo vecchio boss della mafia Stan (Caan) per 20 anni, operando abilmente come fixer prolifico ed efficiente sicario. Quando un boss rivale fa la sua mossa ed elimina Stan e la sua intera squadra, l'unico sopravvissuto sarà proprio Charlie, che ora non si fermerà davanti a nulla per vendicare il suo amico.

La star di Deadpool Morena Baccarin interpreterà la protagonista femminile, Marcie, che stringerà con Charlie un'alleanza inaspettata nonostante lui in passato abbia ucciso suo marito. Noyce ha diretto il film da una sceneggiatura di Lee Goldberg e Richard Wenk.

Per altre letture, ecco il ricordo di Francis Ford Coppola per James Caan: il regista aveva diretto la star in Non torno a casa stasera, Il padrino, Il padrino: Parte II e Giardini di pietra.