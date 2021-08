James Bond è tornato nel trailer finale di 007, l'ultimo film della saga con Daniel Craig

MGM Studios ha rilasciato il trailer finale di 007 No Time To Die attesissimo ultimo film di James Bond interpretato da Daniel Craig nonché venticinquesimo episodio della saga cinematografica nata dalla penna di Ian Fleming.

La MGM intendeva far uscire il film l'anno scorso, ma il blockbuster è diventato uno dei primi a soccombere ai ritardi causati dal COVID-19. Il debutto è attualmente previsto per il 30 settembre in Italia, una data che secondo quanto riportato non sarà più modificata dallo studio a causa degli esorbitanti costi di marketing collezionati dalle numerose campagne pubblicitarie per il film.

No Time To Die è diretto da Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation, True Detective) e vede Daniel Craig per la quinta e ultima volta nei panni di James Bond 007. "Questo è tutto. Questo è tutto, è finita", ha detto l'attore ad Entertainment Weekly qualche tempo fa. "Ma io, innanzitutto, sono incredibilmente felice di aver avuto la possibilità di tornare e fare un altro episodio, perché con questo film abbiamo dato tutto. E abbiamo fatto del nostro meglio. So che sembra semplicistico, ma l'abbiamo fatto."

Neal Purvis e Robert Wade (Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, The Bourne Ultimatum) e Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag) hanno contribuito a scrivere la sceneggiatura di No Time To Die, che include nel cast tra gli altri anche Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw e Ana de Armas. Nel film, Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta nel suo angolo di Paradiso per chiederti aiuto: ma la missione, quella di salvare uno scienziato rapito, si rivela molto più infida del previsto e porterà Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova pericolosa tecnologia.

