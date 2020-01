James Bond torna in attività nella nuova immagine di No Time To Die

Dopo aver visto l'agente 007 di Lashana Lynch, l'atteso No Time To Die torna a mostrarsi con una nuova immagine ufficiale di Daniel Craig alla sua ultima apparizione nei panni di James Bond.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, è stata pubblicata nell'anteprima di USA Today insieme a una piccola descrizione: "James Bond (Daniel Craig) torna in attività per risolvere la situazione e affrontare un nuovo villain in No Time To Die."

"Bond non è programmato per una tranquilla vita da pensionato. Il suo bisogno di azione è ancora profondo" ha commentato il regista Cary J. Fukunaga, secondo cui dobbiamo aspettarci "spessore, intelligenza e una quiete da brividi" dal nuovo villain interpretato da Rami Malek. Per quanto riguarda il personaggio di Lashana Lynch, invece, Fukunaga descrive l'agente doppio-zero Nomi come "giovane, atletica e ambiziosa." Nonostante una certa rivalità con Bond, nel film "la loro relazione diventerà sempre più stretta, e farà capire come le nuove generazioni hanno bisogno di superare i propri predecessori."

Oltre alle new entry, tra cui troveremo anche Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch e Billy Magnussen, il cast di No Time To Die vedrà il ritorno di volti noti del franchise come Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz e Jeffrey Wright.

Il film, lo ricordiamo, debutterà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile. Per saperne di più potete dare un'occhiata al trailer ufficiale di No Time To Die.