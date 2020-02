James Bond torna in servizio nel nuovo spot ufficiale di No Time To Die

Metro-Goldwyn-Mayer e Universal hanno diffuso in rete un nuovo spot ufficiale dedicato a No Time To Die, il nuovo capitolo dell'agente 007 che firmerà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni del personaggio.

Il filmato, andato in onda in occasione della 54esima edizione del Super Bowl, mostra il ritorno in servizio di Bond insieme a un rapido sguardo al nuovo villain, che come annunciato da tempo sarà interpretato da Rami Malek. Nello spot vediamo inoltre le new entry del cast Ana de Armas e Lashana Lynch.

Questa la sinossi ufficiale associata al nuovo teaser: "in No Time To Die, Bong ha lasciato il servizio attivo per godersi una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è però destinata a finire quando l'amico Felix Leiter della CIA lo contatta per chiedere il suo aiuto. La missione di salvataggio di uno scienziato si rivelerà molto più insidiosa del previsto, guidando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una pericoloso tecnologia."

Il film, diretto da Cary J. Fukunaga su una sceneggiatura alla quale hanno collaborato anche Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, vedrà nel cast anche Jeffrey Wright e Léa Seydoux per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 aprile. Nel frattempo, vi ricordiamo che il brano d'apertura sarà realizzato da Billie Eilish e vi rimandiamo alla nostra analisi del trailer di No Time To Die.