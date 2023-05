James Bond, Tom Hanks sicuro: 'Darei a Idris Elba la licenza di uccidere'

Dei tanti nomi saltati fuori per succedere a Daniel Craig nel ruolo di James Bond, quello di Idris Elba è senza dubbio uno dei più quotati: l'attore di Luther viene continuamente tirato in ballo quando la discussione si concentra sul nuovo 007, e da oggi gode persino dell'appoggio di un collega del calibro di Tom Hanks.

Mentre Chris Evans sponsorizza Aaron Taylor-Johnson come nuovo James Bond, infatti, la star di Forrest Gump si espone durante un'ospitata su BBC News dicendosi senza ombra di dubbio convinta che Elba sarebbe la scelta migliore per raccogliere l'eredità di uno 007 amatissimo come Daniel Craig.

"Cerchiamo di capirci. James Bond ha la licenza di uccidere. Io concederei quella licenza a Idris Elba anche solo basandomi sui lavori che gli ho visto fare fino ad oggi" sono state le parole di Hanks. Insomma, secondo il nostro Tom Idris Elba avrebbe tutte le carte in regola per essere uno 007 coi fiocchi... O, chissà, magari per pensare davvero a una carriera nei servizi segreti!

Al momento, comunque, la situazione non sembra destinata a sbloccarsi a breve: il nuovo James Bond salterà davvero fuori dal lotto di nomi più finora più chiacchierati? Staremo a vedere! La questione, in ogni caso, riguarda anche la regia, che secondo alcuni potrebbe essere affidata a Denis Villeneuve.