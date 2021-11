James Bond: No Time To Die, ecco la data di uscita in 4K, UHD, DVD e Blu-Ray

No Time To Die è arrivato in sala a inizio Ottobre e a partire dal 21 Dicembre sarà disponibile anche in 4K UHD, Blu-ray e DVD. Come sappiamo il film rappresenterà l'addio di Daniel Craig al ruolo dell'agente 007, e mentre la Warner porta in Italia i cofanetti dei vecchi James Bond, tutti si chiedono chi sarà il nuovo agente 007.

Il film è uscito a inizio Ottobre e si è già affermato come uno dei migliori incassi dell'anno con 700 milioni di dollari guadagnati. Dunque, l'idea di portarlo sui nostri scaffali così presto è in verità molto intelligente: arriverà, infatti, giusto in tempo per le vacanze.

Le nuove uscite di No Time To Die includeranno tanti contenuti speciali. Potremo infatti dare uno sguardo dietro le quinte della scena d'apertura girata a Matera con l'Aston Martin DB5, una delle auto più iconiche di James Bond. Inoltre conosceremo anche il metodo di lavoro nelle scene d'azione, in cui il regista ha preferito servirsi di classici effetti pratici piuttosto della CGI.

Ma non è finita qui. Nei contenuti bonus del cofanetto faremo infatti un viaggio nei luoghi esotici dei film di Bond. Qui torneremo nella casa spirituale di Bond, la Giamaica, e ci inoltreremo in un viaggio globale che ci porterà in Italia, Norvegia e Scozia. Tutto ciò mentre Daniel Craig, Cary Fukunaga, e altri professionisti che hanno lavorato nel franchise, parlano di come è stato girare in questi posti spettacolari.

In un altro speciale, invece, lo scenografo Mark Tildesley e la costumista Suttirat Anne Larlarb, insieme al cast e ad altri registi, parlano dell'ispirazione e delle sfide affrontate per realizzare scenografie e costumi per l'iconico franchise.

Ci sarà, infine, uno speciale di 45 minuti in cui si rende omaggio al Bond di Craig, inizialmente accolto con scetticismo dai fan. In questo video daremo uno sguardo ai suoi ultimi 15 anni, in cui ha girato sei film nei panni della spia britannica più famosa di sempre.

Siete pronti? James Bond: No Time To Die arriva in 4K UHD, Blu-ray e DVD il 21 Dicembre 2021.