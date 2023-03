James Bond, Taron Egerton si tira fuori: 'Hanno già il nuovo 007 e non sono io'

Per promuovere l'uscita del nuovo film di Apple Tetris, ispirato alla nascita del famoso videogame anni '80, l'attore Taron Egerton si è fermato a parlare in esclusiva con Total Film, e ai microfoni della rivista la star di Kingsman ha commentato le tante indiscrezioni sul prossimo James Bond.

L'attore si è tirato immediatamente fuori dalla corsa al prossimo 007 ma, fatto abbastanza interessante, ha anche specificato che in base alle sue informazioni i produttori hanno già scelto il nuovo James Bond. Ecco che cosa ha detto Taron Egerton in proposito:

"Sì. Voglio dire, penso che abbiano già scelto qualcuno, e posso garantirvi che quel qualcuno non sono io. In realtà, voglio dire, non ho mai preso parte alle conversazioni per il ruolo di James Bond. Non ho mai incontrato i Broccoli. Non hanno neanche mai chiesto di me. Credo sinceramente di non essere mai stato neppure in lizza, non penso che abbiano mai pensato a me. Ma personalmente non credo di essere la persona giusta per il progetto. Credo che ci siano candidati molto, molto, molto migliori per quel ruolo di me. Ma sono di certo disponibile come membro del pubblico! Adoro i film di James Bond, sono brillanti."

Secondo le ultime indiscrezioni, chiaramente non confermate, il prossimo James Bond sarà Aaron Taylor Johnson: le parole di Taron Egerton in quest'ottica sono tuttavia particolarmente interessanti, dato che qualche settimana fa Barbara Broccoli faceva sapere che non è stato ancora scelto nessuno per la parte del nuovo 007. L'attore si è lasciato sfuggire qualcosa sul quale avrebbe dovuto tacere? Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Il prossimo James Bond, ricordiamo, verrà annunciato nel corso del 2023, con le riprese del 26esimo film della saga che dovrebbero iniziare nel 2024 per un'uscita prevista (presumibilmente) per il 2025.