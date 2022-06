James Bond, svelato quando inizieranno le riprese del film 26! 'Stiamo reinventando 007'

Mentre continua a spuntare fuori il nome di Idris Elba come prossimo James Bond, la produttrice della saga Barbara Broccoli ha rilasciato un'intervista esclusiva a Deadline per parlare del futuro del franchise cinematografico di 007 dopo il ciclo di Daniel Craig.

La produttrice ha spiegato che ci vorranno “almeno due anni” prima che inizino le riprese del prossimo film di 007 e che il compito di trovare un attore per sostituire Daniel Craig non è ancora iniziato “perché il nuovo capitolo sarà una reinvenzione di Bond". Parlando con Deadline ad un evento privato organizzato nel centro di Londra per onorare la Broccoli e suo fratello Michael G. Wilson, la produttrice non ha rivelato indizi sulla scelta della prossima star della saga ma ha offerto qualche retroscena sul profilo che la produzione sta cercando per la parte:

"Al momento non c'è nessuno in corsa per il ruolo", ha rivelato la Broccoli. “Stiamo cercando di capire in che direzione andare, ne stiamo parlando. Non c'è una sceneggiatura per il film e non possiamo crearne una finché non decidiamo definitivamente in che modo ci approcceremo al prossimo film perché, a dirla tutta, sarà una reinvenzione totale di James Bond. Stiamo reinventando chi è questo personaggio e ci vuole tempo per farlo bene. Direi che le riprese inizieranno tra almeno due anni".

Con le riprese previste non prima del 2024, dunque, si può dedurre che James Bond 26 uscirà nel 2025, a quattro anni di distanza da No time to die: sarà un tempo sufficiente per far tornare la fame di 007 al grande pubblico e invogliarlo a tornare nelle sale per la prima versione dopo quella amatissima e acclamata di Daniel Craig? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti!

