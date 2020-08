James Bond, il sondaggio definitivo elegge il miglior James Bond di sempre

Finalmente è ufficiale: la rivista Radio Times ha recentemente organizzato il sondaggio definitivo per i fan di James Bond allo scopo di eleggere lo 007 migliore di sempre, e nelle scorse ore il risultato finale è stato svelato.

Sean Connery è il più grande James Bond, essendo stato nominato dai lettori come il preferito in assoluto con oltre 14.000 voti. L'interprete originale della spia di Ian Fleming ha vinto il primo round del torneo eliminando l'attuale 007, Daniel Craig, in una sfida che si è conclusa con il 56% dei voti a favore della star di Dalla Russia Con Amore.

Il secondo round è stato vinto da Pierce Brosnan, che ha letteralmente umiliato il povero George Lazenby con il 76% di preferenze contro il 24% del suo avversario, unico Bond ad essere stato Bond in un solo film, Al Servizio Segreto di Sua Maestà. Il terzo round ha visto forse il risultato più sorprendente, poiché l'amatissimo Roger Moore è stato eliminato dalla competizione con il 41% dei voti, col suo successore Timothy Dalton che invece ha incassato 49% di preferenza.

Il round finale ha visto quindi una sfida a tre fra Connery, Dalton e Brosnan, con l'attore scozzese che è uscito vincitore con il 44% dei voti. Al secondo posto troviamo la tar di Zona Pericolo e Vendetta Privata, con un rispettabile 32%, mentre Pierce Brosnan ha chiuso sul gradino più basso del podio con il 23%.

Cosa ne pensate? Diteceli la vostra personale classifica degli 007 nella sezione dei commenti.

