James Bond, la smentita di Christopher Nolan? Novità sul film di 007

Negli ultimi tempi si sono rincorse numerose voci di corridoio secondo le quali il prossimo regista del nuovo film di James Bond sarebbe stato Christopher Nolan, autore di Oppenheimer e Tenet e da sempre fan accanito del franchise che non ha mai nascosto l'ambizione di realizzare un film della saga.

Tuttavia, come potete vedere nel post in calce all'articolo, in questi minuti ha preso a circolare la clip di una nuova intervista rilasciata dall'autore di Inception e Dunkirk, che in occasione dell'uscita in Nord-America dell'edizione home-video del suo ultimo film Oppenheimer ha negato le voci circa il prossimo film di 007: "No, sicuramente no" ha commentato Nolan ai microfoni di Associated Press in merito alle indiscrezioni che lo vogliono alla guida della prossima incarnazione della saga di James Bond. "Non c'è nessuna verità in quelle voci" ha aggiunto con una risata, "ma sono felice che si possa finalmente tornare a lavorare dopo lo sciopero."

Ricordiamo che, nei giorni sorsi, nel corso di un'altra intervista promozionale Christopher Nolan si è detto pronto a lasciarsi Oppenheimer alle spalle per iniziare a concentrarsi sul suo prossimo film: il progetto rimane avvolto nel mistero più assoluto, e considerato che il regista non potrà voltare la pagina Oppenheimer tanto presto - la campagna Oscar 2024 si prospetta impegnativa per lui - probabilmente bisognerà aspettare parecchio per saperne di più in proposito.

Restate sintonizzati con Everyeye per tutti i prossimi aggiornamenti.