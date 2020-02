James Bond sfreccia per Matera nel nuovo poster IMAX di No Time To Die

Dopo aver scoperto tutte le location italiane di No Time To Die, il nuovo capitolo dell'agente 007 torna a mostrarsi con un nuovo spettacolare poster dedicato alla versione IMAX.

L'immagine, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, offra un nuovo sguardo al James Bond di Daniel Craig - arrivato alla sua ultima apparizione nei panni della celebre spia britannica - in sella ad una Triumph, moto che abbiamo visto in azione anche nel trailer di No Time To Die. Lo sfondo inoltre ci rivela che questa particolare sequenza è ambientata a Matera, uno dei luoghi in cui è stato girato il film.

Diretto da Cary Fukunaga, il film vede anche il ritorno nel cast di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz e Jeffrey Wright. Tra le new entry, invece, troviamo Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek nei panni del nuovo misterioso villain.

È stato da poco svelato il tema principale di No Time To Die realizzato da Billie Eilish, che proprio nei giorni scorsi si è esibita in una performance live del brano insieme ad Hans Zimmer, il quale ha composto la colonna sonora del nuovo film sull'agente doppio-zero.

No Time To Die, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile.