James Bond, oltre sei milioni di dollari per la Aston Martin di 007

Donne e motori sono le gioie e i dolori di James Bond, l’agente segreto nato dalla penna di Ian Fleming e pronto per la sua venticinquesima incursione cinematografica: aspettando di rivedere Daniel Craig per l’ultima volta al servizio di Sua Maestà, una Aston Martin DB5 ha segnato il nuovo record per la casa automobilistica con una asta memorabile.

Una delle attrazioni intorno alle avventure di James Bond sono i motori messi a disposizione dell’eroe in smoking: ogni pellicola mostra almeno una sequenza che esalta le doti di un gioiello rombante, e da sempre il nome di 007 fa rima con Aston Martin, la nota compagnia britannica su quattro ruote.

È notizia recente l’asta battuta in occasione della vendita di una DB5 appartenuta a Lord Bamford, esponente del partito inglese dei Tory che ha raggiunto la cifra di cinque milioni e duecentomila sterline, pari a poco meno di sei milioni e mezzo di dollari.

Il banditore Barney Ruprecht ha commentato così l’evento promosso da Sotheby’s: “Siamo veramente emozionati e orgogliosi per aver tagliato un nuovo traguardo sull’asta più alta dedicata a una DB5. Inoltre, l’interesse incredibile intorno alla vettura sancisce lo stato di Aston Martin come il marchio automobilistico più famoso al mondo”.

Sir Sean Connery, che ha guidato la vettura in Goldfinger e Thunderball, ha confessato di aver comprato un modello della DB5 – probabilmente non si tratta di una replica classica dotata di mitragliatrici e vetri antiproiettile, quel che basta stavolta è l’effetto nostalgia.

Dal canto suo, James Bond 25 proverà a segnare una nuova tappa del suo cammino cinematografico con una rivoluzione al femminile e un ritorno da vero villain.