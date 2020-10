James Bond, scelto il sostituto di Daniel Craig? Barbara Broccoli sul futuro della saga!

Prima del nuovo rinvio per No Time To Die era già partito il toto-007, con diversi rumor che avevano indicato Tom Hardy, Robert Pattinson e tanti altri come possibili sostituti di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

Come noto infatti l'interprete di Casino Royale e Skyfall lascerà la saga dopo No Time To Die, venticinquesimo capitolo del franchise e quinto episodio di fila da lui interpretato. Voci non confermate avevano dato Tom Hardy come già ufficiosamente scelto dalla produzione, ma adesso Total Film conferma ufficialmente il contrario.

Durante un'intervista esclusiva, infatti, la produttrice della saga Barbara Broccoli ha svelato: “Dico sempre: si può essere innamorati solo di una persona alla volta. Una volta che il film sarà uscito, faremo passare un po' tempo e poi ci occuperemo degli affari del futuro. Ma per ora, non possiamo ancora pensare ad un 'dopo Daniel'".

La saga di James Bond ha vissuto un periodo particolarmente fruttuoso sotto la guida di Barbara Broccoli e del collega produttore Michael G. Wilson, ma i fan farebbero meglio a non aspettarsi un nuovo corso identico a quello inaugurato con Casino Royale: "La prossima parentesi della saga dovrà essere in grado di reinventare, perché ogni attore ha reinventato questo ruolo", ha assicurato la Broccoli. "E' questo il motivo per cui dopo tutti questi anni questo franchise è ancora così eccitante e divertente: il personaggio si evolve. Alla fine, quando arriverà il momento di pensare ad un sostituto, troveremo la persona giusta."

Quanto a quella 'persona giusta', sia Broccoli che Wilson concordano sul fatto che 60 anni di tradizione possono essere spezzati: "Non deve essere necessariamente un uomo bianco, non per quanto mi riguarda" ha affermato la Broccoli, che però ribadisce la ferrea decisione di non assegnare il ruolo di Bond ad una donna. "Dovremmo creare ruoli forti per le donne, non trasformare un uomo in una donna."

