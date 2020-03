James Bond scatenato: nuovo spot e poster per 007: No Time To Die

In queste ore sono arrivati online un nuovo spot e un nuovo poster ufficiale per 007: No Time To Die, nuovo film di Cary Fukunaga e ultimo capitolo della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig.

Come al solito potete gustarveli in calce all'articolo.

Nel filmato scopriamo più da vicino anche Nomi, nuovo agente 00 interpretato da Lashana Lynch che è entrato in servizio dopo il pensionamento di Bond, ritiratosi a vita privata dopo gli eventi di Spectre. Il filmato mette in chiaro che Nomi considera Bond un ostacolo per la missione, e sarà interessante vedere come la loro relazione verrà sviluppata nel corso della pellicola.

Ricordiamo che No Time To Die sarà il Bond più lungo di sempre, col minutaggio rivelato qualche giorno fa che supererà anche quello di Spectre: questo renderà Daniel Craig, giunto al suo quinto e ultimo film di James Bond dopo l'esordio nel 2006 con Casino Royale, l'attore a recitare sia nel capitolo più lungo della saga, sia in quello più breve (Quantum of Solace).

007: No Time To Die arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 9 aprile. Per altri approfondimenti, scoprite quali sono stati i contributi di Phoebe Waller-Bridge alla sceneggiatura del film, ereditato da Fukunaga dopo le dimissioni di Danny Boyle.