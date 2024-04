James Bond, sapete che la prima 007 donna fu proposta nel 1962?

Prima che si parlasse di Lashana Lynch come nuovo 007 in No Time to Die, parecchi anni prima era già stata avanzata l'ipotesi di una donna come detentrice del ruolo nella saga cinematografica action basata sul personaggio di Ian Fleming. Se ne parla nella prossima biografia dell'autore, intitolata Ian Fleming: The Complete Man.

In attesa di scoprire se sarà confermata l'opzione Aaron Taylor-Johnson come nuovo 007, nel libro di Nicholas Shakespeare è confermato che il produttore Gregory Ratoff propose l'idea di scegliere Susan Hayward in un adattamento cinematografico del primo romanzo di Bond firmato da Fleming, Casino Royale.



"Da metà anni '50" si legge nella biografia "molti attori famosi erano stati contattati per interpretare Bond. Gregory Ratoff aveva la sorprendente idea di far interpretare Bond da una donna, Susan Hayward. Ian aveva preso in considerazione diverse possibilità, da Richard Burton ("Penso che Richard Burton sarebbe stato di gran lunga il miglior Bond"), a James Stewart ("Non mi dispiacerebbe affatto vederlo come Bond se riuscisse leggermente ad anglicizzare il suo accento"), a James Mason ("Potremmo doverci accontentare di lui")".

Ma Susan Hayward? All'epoca, Ratoff era interessato all'attrice perché "francamente, pensavamo che Bond fosse un po' poco credibile e anche un po' stupido. Quindi, Gregory pensava che la soluzione fosse fare di Bond una donna, 'Jane Bond'".

L'idea non venne mai presa in considerazione da Ian Fleming, deciso a puntare su Richard Burton, salvo poi 'ripiegare' su Sean Connery.



