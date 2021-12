James Bond, che fine farà la saga dopo Daniel Craig? Risponde il cast!

Da quando No Time To Die ha fatto dal canto del cigno all'era ineguagliabile di Daniel Craig nei panni di 007, la saga di James Bond è decisamente a rischio e il suo futuro dipenderà dalle decisione che si prenderanno di qui a breve, innanzitutto sul recasting. Ed è stato proprio il cast a rispondere a questa asfissiante domanda.

Sarà per l’addio che quest’ultimo film ha rappresentato, che ha messo a segno record annuali al botteghino No Time To Die, diventando il film di Hollywood con il maggior incasso del 2021, ma pronto a essere scalzato da Spider Man No Way Home. Proprio a questo proposito, di recente si è espresso contro lo streaming Daniel Craig, rifiutando l’idea che il futuro della saga sia solo su piattaforma e lodando il modo in cui questi grandi eventi cinematografici diano respiro alle sale. Ora, in un'intervista con Screen Rant, una parte del cast ha rivelato quale futuro immagina (e spera) per il franchise. Ecco le loro risposte:

Billy Magnussen: "Ci piacerebbe vedere... Bond che va... non lo so, all'In-N-Out Burger. Bond che va al ballo. Non mi interessa. Bond che va alla serata dei giochi!".

David Dencik: "Beh, vorrei lo stesso, in un certo senso. È tradizione. Devi essere fedele al nucleo in qualche modo, non puoi essere troppo creativo. Quindi penso - e sono abbastanza sicuro che lo faranno - che terranno conto di questa considerazione. Perché non può essere troppo freestyle quando si tratta di come decidi di rappresentarlo. Penso sin debba ripartire dall'intera eredità di Bond, ma anche da ciò che Daniel Craig ha portato ai film e al personaggio. Voglio dire, ho pensato ad alcune scene di Casino Royale con Eva Green e cose del genere, sono buone scene drammatiche, buone scene di recitazione, e spero che possano mettere tutto insieme anche nel prossimo film".

Naomie Harris: "Beh, mi piacerebbe molto, mi piacerebbe tornare. Adoro il franchising. Amo tutte le persone coinvolte. E ho una tale gratitudine verso Bond perché ha davvero aiutato a rinvigorire la mia carriera. Quindi mi piacerebbe sicuramente farne parte. Ma poi di nuovo, penso solo che Bond dovrebbe andare ovunque sia necessario. Quindi qualunque cosa funzioni meglio per il franchising".

Indubbiamente, il primo passo per decidere dove portare il prossimo franchise di 007 sarà il recasting del ruolo principale. Sebbene i nomi di molti attori di alto profilo siano stati citati, tra cui Henry Cavill, Tom Hardy e Idris Elba, Eon Productions potrebbe rivolgersi a qualcuno di più sconosciuto. Molte cose sono cambiate a Hollywood dal 2006 e diversificare il franchise scegliendo una donna o un afroamericano/a è qualcosa che potrebbe essere preso in forte considerazione. La produttrice Barbara Broccoli ha recentemente affermato di essere aperta a scegliere uno 007 non binario, anche se in passato ha affermato che non pensa che una donna dovrebbe interpretare James Bond e che l'attore dovrebbe essere britannico. Voi chi vorreste? Ditecelo nei commenti!