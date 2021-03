James Bond, Robert Pattinson sostituisce Daniel Craig nella fan art di 007

Come vi sembra Robert Pattinson nel ruolo di 007? Un fan ha pensato bene di creare una versione della star di The Batman 'alla James Bond'. Sebbene il pubblico vedrà Pattinson nei panni di Bruce Wayne nel prossimo film di Matt Reeves, una nuova immagine lo ritrae nei panni dell'agente segreto più famoso del grande schermo.

La nuova fan art proviene da barrett.digital su Instagram e vede Robert Pattinson in un look ispirato a Sean Connery, con la spilla bianca e rossa. La star di The Batman sfoggia anche l'iconica pistola di James Bond, la Walther PPK. Un aspetto molto più curato di quello visto nel trailer di The Batman.

Certamente Robert Pattinson sarebbe una scelta interessante per raccogliere l'eredità di Daniel Craig.



Tuttavia il suo nome non è mai circolato nel corso degli anni. Ecco la sinossi ufficiale di No Time To Die di Cary Fukunaga, il 25° capitolo della saga di James Bond:"Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace sarà di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leither della CIA si presenta chiedendo aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela molto più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova e pericolosa tecnologia".

Il cast comprende, oltre a Daniel Craig, anche Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw, Léa Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e il premio Oscar Rami Malek.



