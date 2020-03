James Bond ha rischiato di far perdere a Daniel Craig il ruolo in Cena con Delitto

Nel corso di una recente intervista promozionale col The Hollywood Reporter, il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha rivelato alcuni interessanti retroscena che legano Cena Con Delitto - Knives Out al prossimo 007: No Time To Die.

Ovviamente a collegare le due produzioni è la stella di Daniel Craig, interprete - per la quinta e ultima volta nel film in uscita - dell'agente 007 ma anche nuovo geniale detective privato creato da Johnson per la sua saga di gialli (che proseguirà con un secondo capitolo ufficialmente confermato): secondo il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, però, proprio il nuovo capitolo del franchise di Bond ha rischiato di tenere Craig lontano da Cena con Delitto, e che l'attore è riuscito a liberare la sua agenda per unirsi al film soltanto grazie ai numerosi problemi che hanno afflitto la "prima" produzione del nuovo 007.

Parliamo di "prima" produzione perché, come forse saprete, prima di essere assegnato a Cary Fukunaga il venticinquesimo capitolo del franchise di 007 era arrivato sulla scrivania di Danny Boyle, che però dopo qualche tempo si dimise dall'incarico a causa di divergenze creative. Inoltre, quando la produzione partì nuovamente, fu interrotta ad intermittenza per diversi problemi sul set, con un membro della troupe rimasto ferito durante la realizzazione di una scena piena di esplosioni e lo stesso Craig costretto ad un'operazione all'anca dopo un infortunio verificatosi durante una scena di inseguimento.

Rian Johnson ha rivelato che mentre scriveva il film ha sempre avuto Craig in mente per la parte del protagonista, ma che una volta avanzata la proposta la star fu costretta a rifiutare a causa delle riprese di Bond. Per fortuna, però, la produzione bondiana ha subìto diversi ritardi, e allora fu Craig a riproporsi a Johnson.

"Si è trattata di una situazione molto fortuita, quando il film di Bond fu posticipato di tre mesi. Parlo della prima interruzione, non di quando Daniel si infortunò, quello accadde dopo. Si è trattato di pura logistica, perché loro hanno rinviato i loro programmi e quel fatto ha aperto una finestra nella sua agenda, e noi ne abbiamo approfittato per girare il nostro film immediatamente."

Per altre notizie vi rimandiamo al nuovo poster e spot tv per No Time To Die.