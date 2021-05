James Bond, ricordate l'esplosione record di Spectre? Ecco lo spettacolare video sul set

In attesa di poter finalmente vedere No Tim To Die sul grande schermo, ora che l'uscita del nuovo film di James Bond sembra fissata in maniera definitiva a settembre 2021, ieri l'account ufficiale di 007 ha celebrato il 'throwback thurday' con un uno dei momenti più spettacolari dell'ultima avventura della spia.

Stiamo parlando dell'esplosione del covo di Blofeld in Spectre, quarta pellicola dedicata al James Bond di Daniel Craig uscita al cinema ormai sei anni fa. La scena in questione ha conquistato il Guinnes World Record per la più grande esplosione mai apparsa al cinema: la realizzazione ha richiesto l'utilizzo di oltre 8 mila litri di carburante e più di 30 chili di esplosivo. In calce alla notizia potete trovare il video dietro le quinte con Craig e Léa Seydoux durante la gigantesca esplosione del set.

In No Tim To Die, diretto e co-scritto da Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation), Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia. Tra le new entry del cast troviamo Ana De Armas, Lashana Lynch e Rami Maleck, quest'ultimo nel ruolo del villain.

Intanto, vi lasciamo alla nostra analisi del trailer ufficiale di No Time To Die.