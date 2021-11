James Bond, Richard Madden sarà il nuovo 007? La sua reazione lascia a bocca aperta

Nel corso dell'anteprima europea di Eternals andata in scena alla Festa del Cinema di Roma, a Richard Madden è stato chiesto un commento sulle voci che lo danno come possibile nuovo James Bond e successore di Daniel Craig nella parte dell'Agente 007 nella saga cinematografica che è tornata al cinema quest'anno con No Time To Die.

Alla precisa domanda del giornalista Richard Madden ha prima reagito con un sorriso quasi imbarazzato e poi è stato "tratto in salvo" dalla sua addetta stampa sul red carpet che ha specificato come fosse loro intenzione procedere oltre e ignorare questa domanda. Sembrerebbe tutto nella prassi, anche se il non concedere nemmeno un commento potrebbe nascondere altro. Che Richard Madden sia davvero in lizza come possibile nuovo James Bond dopo Daniel Craig? Intanto la sua prova nella miniserie Bodyguard ha confermato che l'attore britannico è perfettamente a suo agio in questo genere di ruolo.

Recentemente Edgar Wright ha rivelato la sua idea su come proseguire la saga dopo No Time To Die: secondo Wright, i film di James Bond tendono ad essere "cioccolato fondente o cioccolato al latte", e con il ciclo di Daniel Craig facilmente etichettatile come fondente ("dark", in originale, da 'dark chocolate') il regista di Baby Driver e de L'alba dei morti dementi ha affermato che i film successivi del franchise dovrebbero tornare nuovamente verso il 'cioccolato al latte'.

"Non credo che ci sia qualcosa da guadagnare continuando nella stessa direzione dei film di Daniel, e sono convinto che sarebbe sicuramente più interessante provare a fare qualcosa di diverso. Voglio dire, ho mia una versione per il futuro di Bond, e se mai dovessero convocarmi nel loro studio coglierei al volo l'occasione per proporgliela. Non ne parlerò pubblicamente, ma quando vedo alcuni dei nomi che vengono sbandierati in giro in queste settimane, mi sembrano tutti dei Daniel Craig 2.0. Penso che sia meglio cambiare direzione."

Vi lasciamo alla recensione di No Time To Die e alla recensione di Eternals, che vede Madden tra i protagonisti.