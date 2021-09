James Bond, il regista di No Time To Die rivela i suoi film preferiti della serie

A pochi giorni dall'uscita in sala di No Time To Die, il regista e co-sceneggiatore Cary Fukunaga rivela al pubblico quali sono i suoi capitoli preferiti del franchise di James Bond, nei sessant'anni di storia della saga cinematografica.

Fukunaga ha dichiarato al The Hollywood Reporter che, per il suo gusto, sono due i migliori film della lunga serie cinematografica di James Bond.

Si tratta di Casinò Royale, la pellicola del 2006 diretta da Martin Campbell, nonché la prima per Daniel Craig nei panni della spia, e Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, il sesto film della saga, diretto da Peter Hunt e uscito nel 1969.

No Time To Die sarà l'ultimo film in cui vedremo Daniel Craig nei panni di James Bond, dopo aver interpretato il celeberrimo agente segreto in Casinò Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

Questo ultima pellicola sarà ambientata 5 anni dopo gli eventi di Spectre: dopo essersi congedato dal servizio attivo nel MI6, Bond viene contattato da Felix Leiter, un vecchio amico che lavora per la CIA. Leiter chiede l'aiuto di Bond nella ricerca di uno scienziato che è stato rapito. Durante la missione, l'ex spia inglese si troverà sulle tracce di un temibile avversario alla guida di un piano di distruzione di massa che potrebbe mettere in pericolo milioni di vite.

Dopo numerosi rinvii, dovuti alla chiusura delle sale nel periodo cruciale della pandemia Covid-19, No Time To Die uscirà finalmente nelle sale italiane il 30 Settembre. Nel frattempo, scopriamo l'addio commosso di Daniel Craig a James Bond.