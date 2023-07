James Bond, il regista di Skyfall e Spectre ha rinunciato al reboot della saga di 007

Mentre si continua a parlare della possibile scelta di Aaron Taylor Johnson come nuovo James Bond, i produttori della saga cinematografica Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sono anche alla ricerca del regista del prossimo film del franchise di 007.

Dopo i rumor di qualche tempo dedicati a Denis Villeneuve come autore del prossimo James Bond, l'incertezza è ovviamente altissima ma grazie ad una nuova intervista pubblicata da E-Times, ora sappiamo chi non sarà alla regia di 007: l'autore di Skyfall e Spectre Sam Mendes, che ai microfoni della rivista ha rivelato di aver ricevuto 'offerta molto generosa' da parte dei produttori della saga, offerta che però ha deciso di rifiutare.

"Realizzare Skyfall è stata una delle esperienze professionali più appaganti e significative della mia carriera, ma al momento sono estremamente impegnato: ho diverse cose di cui occuparsi, non ultimi i miei doveri come regista teatrale, che tra le produzioni di Charlie e la fabbrica del cioccolato e King Lear mi terranno occupato per tutto l'anno prossimo e forse anche di più."

Il capitolo più recente della saga di James Bond è stato No time to die, diretto da Cary Fukunaga, che ha coinciso anche con la fine del mandato di Daniel Craig. L'ultimo film di Sam Mendes, invece, è stato Empire of Lights, con Olivia Colman, Micheal Ward, Toby Jones e Colin Firth.