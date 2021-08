James Bond, il regista di Casino Royale ammette: 'Mi manca lo humor dei vecchi 007'

E' stato lui a lanciare Daniel Craig nel ruolo di James Bond in Casino Royale e adesso, mentre l'attore si prepara a dire addio al ruolo con il nuovo film in uscita, No Time To Die, Martin Campbell dice la sua su come il ruolo dell'agente 007 sia cambiato nel tempo.

Non parliamo certo di un regista inesperto, ma di uno che ha lanciato ben due James Bond. Non dimentichiamo, infatti, che il debutto di Pierce Brosnan nel ruolo è avvenuto nel suo GoldenEye. E' assurdo, tra l'altro, pensare che al posto di Brosnan ci sarebbe potuto essere Henry Cavill, arrivato al provino finale con l'attore che è stato poi scelto, e scartato perché troppo giovane. Ma non finisce qui, perché Campbell è anche colui che ci ha regalato i film La Maschera di Zorro e The Legend of Zorro. Proprio lui ha recentemente commentato ai microfoni di PopCulture cosa ne pensa del punto a cui è arrivato il franchise e cosa succederà in futuro. Il regista ha detto che non ha idea di chi sarà a sostituire Craig, e ha aggiunto che gli manca lo humor dei vecchi James Bond.

"Tutto è cambiato con Casino Royale perché è diventato molto più grintoso e duro" ha dichiarato il regista neozelandese. "Gli facevo avere i piedi per terra. Quei vecchi elementi di Bond, solo alcuni di quelli che mi mancano leggermente. Daniel ha fatto un lavoro meraviglioso, ma ora Bond, penso che sia diventato molto più serio e interiorizzato... In un certo senso mi mancano alcuni di quei momenti, devo dire".

Come sappiamo, infatti, sin dagli inizi con Sean Connery, ma soprattutto negli anni '80 e '90, i film del franchise erano pieni di ironia. Proprio il Bond di Craig ha fatto diventare tutto più serio e pesante. Chissà, però, che non sarà proprio Martin Campbell a far fare marcia indietro in questo senso alla saga, perché proprio lui si sarebbe detto disponibile a girare James Bond 26.

Tra l'altro, Amazon ha recentemente acquisito MGM Studios, e questo crea domande sul futuro del franchise, che vanno oltre alla classica "chi sarà il prossimo attore protagonista". Ma una cosa è certa: che la saga di film sull'agente 007 continuerà per molti anni a venire, indipendentemente da tutto. E nel frattempo i fan possono salutare Daniel Craig nel suo ultimo film di James Bond, No Time To Die, la cui premiere sarà a Settembre.