James Bond, Regé-Jean Page diventa l'agente 007 nelle nuove IA art!

La scelta del prossimo James Bond è attualmente in corso, e tante sono le proposte avanzate dai fan. Tra i favoriti c'è la star di Bridgerton, Regé-Jean Page. Adesso una IA art lo immagina nel ruolo: scoprite in fondo all'articolo con noi come sarebbe Page nei panni dell'agente 007!

Come sappiamo, Daniel Craig ha dato l'addio definitivo alla serie dopo 5 film con No Time To Die, la cui conclusione non lascia spazio ad altre interpretazioni: il Bond di Craig non tornerà. Tra i favoriti alla sostituzione, insieme a Page, ci sarebbero anche Idris Elba, Tom Hardy e Henry Cavill, ma è chiaro che il primo sarebbe una scelta coraggiosa, e per questo tra le più quotate. Anche la stessa la regista di Bridgerton Julie Ann Robinson ha recentemente condiviso che le piacerebbe vederlo nel ruolo.

Le IA art che immaginano Page nel ruolo sono state create dal generatore di Craiyon, e dimostrano che l'attore starebbe molto bene nei panni dell'agente 007. Certo, bisogna chiarirlo, le foto mostrano un viso un po' deformato a causa delle caratteristiche proprie del generatore, ma sicuramente ci permettono di farci un'idea.

Lo stesso attore, in ogni caso, si è detto "molto contento" di essere al centro della discussione dei fan, e ha affermato che probabilmente la scelta è ricaduta su di lui principalmente perché è britannico. Ma potrebbe non essere questo l'unico motivo, poiché la produttrice di James Bond Barbara Broccoli ha affermato che nei prossimi due anni si lavorerà per "reinventare" il personaggio, e un attore giovane come Page potrebbe sicuramente essere una ventata d'aria fresca per il franchise. Staremo a vedere.

Intanto, mentre aspettiamo notizie sul futuro della saga, la James Bond Collection arriva su Prime Video.