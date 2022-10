James Bond, quando inizierà il casting del nuovo 007? La risposta della produttrice

Entertainment Weekly ha intervistato Barbara Broccoli, produttrice della saga cinematografica di James Bond, giunta ad un punto cruciale dopo No Time To Die a causa dell'addio di Daniel Craig dopo cinque film nei panni dell'agente segreto 007. Da anni si parla dei possibili eredi di Craig e ora Broccoli fa chiarezza sul casting.

"Non abbiamo iniziato la ricerca. In un certo senso ci stiamo fermando e cercando di capire dove andrà a finire la serie di Bond e dobbiamo farlo prima per avere un'idea, prima d'iniziare il casting per il ruolo. Quindi cominceremo a pensarci l'anno prossimo" ha confessato Broccoli.



Un ritardo nella ricerca dell'erede di Craig che sicuramente non farà piacere ai fan, in attesa da tempo di conoscere chi prenderà le redini di un personaggio iconico come 007.

Nel frattempo non mancano le speculazioni, soprattutto riguardo la possibilità di vedere un agente segreto al femminile, con Lashana Lynch oppure Ana de Armas.



È plausibile inoltre che la scelta possa ricadere su un attore molto giovane come Tom Holland oppure Richard Madden. Nei mesi scorsi si è parlato anche della star di Bridgerton Regé-Jean Page e soprattutto Idris Elba: su quest'ultimo nome però Barbara Broccoli ha ricordato che non tutti vogliono fare 007.

In ogni caso il tempo a disposizione per le ipotesi e le proposte dei fan è ancora molto, a giudicare dalle dichiarazioni di Broccoli che confermano lo slittamento della scelta al 2023.



La certezza è che il nuovo 007 sarà diverso da Daniel Craig, come ha specificato la produttrice in questi giorni.