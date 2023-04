James Bond, il prossimo attore sarà giovane? 'Non hanno la capacità mentale'

In una recente intervista a Radio Times, la direttrice di casting Debbie McWilliams ha spiegato i criteri e le caratteristiche che si ricercano per interpretare l'agente segreto più famoso del grande schermo, James Bond. A raccogliere l'eredità di Daniel Craig difficilmente sarà un ragazzo giovane, come ha spiegato McWilliams.

"Quando abbiamo iniziato c'era un'atmosfera leggermente diversa" ha spiegato la direttrice di casting, che lavora al franchise dal 1981 "Abbiamo guardato molti attori più giovani, e non credo avessero la gravitas. Non avevano l'esperienza, non avevano la capacità mentale per assumersela, perché non è solo la parte che stanno ottenendo, è una grande responsabilità. Quindi, abbiamo cancellato quell'idea e siamo tornati al tavolo da disegno e abbiamo ricominciato".



Daniel Craig aveva 30 anni quando venne scelto. Il suo talento fu un fattore determinante:"Timothy Dalton era conosciuto ma come attore shakespeariano, veramente. Pierce [Brosnan] era noto ma fondamentalmente proveniva dalla televisione. Roger Moore era conosciuto per la tv. Sean Connery non era conosciuto, nessuno aveva mai sentito parlare di lui. Un certo pubblico aveva sentito parlare di Daniel Craig ma soprattutto il pubblico del cinema indipendente. In realtà non aveva fatto nessun grande film commerciale. The Pusher suppongo fosse la cosa più popolare delle cose che aveva fatto prima di Bond ma non era un attore enormemente noto". Su Everyeye trovate la recensione di No Time To Die, l'ultimo capitolo del longevo franchise.



Ecco perché il prossimo Bond sarà un veterano, come ha raccontato Michael G. Wilson:"Abbiamo provato a dare uno sguardo ai giovani in passato, ma cercare di visualizzarlo non funziona. Ricorda, Bond è già un veterano. Ha avuto una certa esperienza. È una persona che ha vissuto le guerre, per così dire. Probabilmente è stato nel SAS o qualcosa del genere. Non è un ragazzo uscito dal liceo che puoi far cominciare, ecco perché funziona un trentenne.



Tra i papabili al ruolo al momento circolano voci su Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy e Regé-Jean Page.

Nel frattempo sono stati distribuiti i libri di Ian Fleming senza epiteti razzisti, episodio che ha scatenato moltissime polemiche.