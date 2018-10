James Bond: il prossimo 007 potrebbe essere Richard Madden

La star di Game of Thrones e Cenerentola, Richard Madden, potrebbe essere il prossimo attore a interpretare l'iconico ruolo dell'agente 007, James Bond. Lo riporta il Sun. Pare che i boss della saga di Bond stiano pensando realmente all'interprete scozzese per vestire l'elegante vestito della spia più conosciuta del grande schermo.

Sembra che Richard Madden abbia convinto i produttori dopo l'interpretazione in Bodyguard, mini-serie della BBC, e la produttrice esecutiva Barbara Broccoli, secondo quanto scrive il Mail on Sunday, lo starebbe considerando seriamente per il ruolo.

Una fonte ha comunicato:"Sembra seriamente che Richard Madden stia per ottenere la parte. Non solo è in cima alla lista di Barbara Broccoli ma lei si sta preparando ad offrirgli il ruolo".

L'eventuale conferma di quella che per il momento rimane un'indiscrezione, metterebbe fine alle speculazioni sul ruolo, visto che nelle scorse settimane erano circolate molte voci sulle chance di Idris Elba e Tom Hardy di ottenere la parte.

Nel frattempo si lavora a Bond 25, pellicola che vedrà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di 007, con la quinta esperienza nel ruolo.

Alla regia di Bond 25 è stato scelto Cary Fukunaga, regista di True Detective e della serie Maniac. Richard Madden è noto soprattutto per il ruolo di Robb Stark ne Il trono di spade e del principe Kit in Cenerentola, live-action Disney del Classico d'animazione. Ha interpretato anche Cosimo de' Medici nella serie I Medici.