James Bond, il prossimo 007 dovrà essere nero o donna? Parla l'intelligence britannica

L'esperto di intelligence britannica John Taylor sostiene che il prossimo 007 James Bond, chiamato a sostituire l'inimitabile Daniel Craig, dovrebbe essere nero o donna o ancora meglio entrambi al fine di promuovere la diversità nei servizi di intelligence.

Parlando con The Telegraph, Taylor ha spiegato perché pensa che il prossimo attore di James Bond dovrebbe essere nero o donna: l'esperto di intelligence britannico, che forma agenti in tutto il mondo dopo una carriera di 30 anni nel Ministero degli Esteri, afferma che un James Bond nero o femminile comporterebbe una maggiore diversità nel reclutamento per le agenzie di intelligence: "James Bond è senza dubbio il più grande aiuto al reclutamento che l'intelligence britannica possiede. L'unica cosa che possono fare per cambiare le cose, ad oggi, e potrebbe ancora succedere, è che James Bond diventi un uomo di color o una donna oppure una donna di colore. Questa mossa spingerebbe certamente verso un incremento degli arruolamenti da parte di queste minoranze, sarebbe un grosso messaggio dal punto di vista della diversità e dell'inclusione."

Da notare tuttavia che in passato la produttrice della saga Barbara Broccoli si è fortemente opposta alla possibilità di trasformare James Bond in una donna, pur restando aperta al cambio di etnia. Comunque, le prove indicano che il nuovo James Bond sarà Aaron Taylor Johnson, con molti insider sicuri che l'annuncio ufficiale arriverà dopo la conclusione dello sciopero degli attori.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.