James Bond, e se il prossimo 007 fosse Hanry Cavill? I fan vogliono la star di Superman

La ricerca del nuovo James Bond entrerà ufficialmente nel vivo il prossimo anno, quando il pubblico avrà ormai visto l'ultima performance di Daniel Craig in No Time to Die , tra pochissimi giorni al cinema. I rumor intanto imperversano: uno degli ultimi ha per protagonista Henry Cavill, e sembra un'ipotesi molto gradita agli utenti del web.

#JamesBond-



I’m just saying, Henry Cavill is now just as old as Daniel Craig was when he was cast in Casino Royale. pic.twitter.com/w1cBEILysv — Hector Navarro (@imhectornavarro) September 27, 2021

The new #Bond should be #HenryCavill



Craig narrowly beat him out for #CasinoRoyale and that was the right choice at the time, but now Cavill is perfect for the role. https://t.co/ShmCqbSSF1 — Grace Randolph (@GraceRandolph) September 27, 2021

So it was announced that James Bond actor will be announced next year and Henry Cavill is trending, the fans have spoken LFG pic.twitter.com/savHc8FuHj — 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐧𝐲𝐝𝐞𝐫𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@Itssan17) September 27, 2021