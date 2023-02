James Bond, la produttrice spegne l'entusiasmo: 'Casting non ancora iniziati'

Da tempo i fan si interrogano su chi sarà il prossimo James Bond ora che è definitivamente conclusa l’avventura in smoking di Daniel Craig. I nomi circolati tra gli appassionati sono tanti e naturalmente tutti importanti. Cerchiamo di fare chiarezza sulle ultime dichiarazioni ufficiali.

No Time to Die è stata l’avventura conclusiva del James Bond interpretato da Daniel Craig: l’attore ha ridefinito il personaggio dello 007 per adattarlo all’era moderna regalandoci prestazioni favolose, grandiose scene d’azione e un’assurda quantità di stile.

Ora è tempo di qualcosa di nuovo. I rumor, in tal senso, sono incessanti e numerosi: da Henry Cavill a Tom Hardy, passando per un Idris Elba che ha già smentito le voci del suo coinvolgimento come 007. Stando alla produttrice Barbara Broccoli, però, queste non sarebbero altro che speculazioni prive di alcun fondamento, visto che, come ha riferito a LADBible, i casting per il ruolo non sarebbero ancora cominciati: “No, non abbiamo neanche cominciato il casting. Ancora non c’è nemmeno lo script”.

L’idea è che si andrà per un attore relativamente giovane, viste le difficoltà incontrate da Craig nell’interpretare le scene d’azione nella sua ultima trasposizione dell’agente con licenza d’uccidere, alla “veneranda” età di 51 anni. Cercare un protagonista in grado di calcare il ruolo per almeno quattro film implicherebbe il bisogno di pensare con una prospettiva ampia all’invecchiamento, inevitabile, dell’attore.

Probabilmente, la scelta più consona sarebbe quella di ripercorrere la strada che vide Sean Connery diventare Bond poco più che trentenne. In ogni caso, mentre sembra ancora lontano un annuncio ufficiale, c’è già chi, come Luke Evans, si candida per il ruolo di villain nel prossimo film di James Bond.