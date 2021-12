James Bond, la produttrice aperta a un cambio di orientamento sessuale per 007?

Mentre si attende con impazienza l'identità del nuovo interprete al cinema di James Bond, la produttrice Barbara Broccoli è tornata a parlare delle possibilità che i prossimi film del franchise offriranno al pubblico, compreso anche un possibile rinnovamento dell'identità e orientamento sessuale del protagonista, che potrebbe quindi cambiare.

Nel corso di una nuova intervista con Anna Smith per il podcast Girls On Film, Broccoli ha parlato di un possibile slittamento gender per James Bond nei prossimi film del franchise. Dopo aver detto che 007 non dovrebbe essere una donna nei prossimi film, anche perché sarebbe una scelta fin troppo comoda e svogliata per quel che riguarda le possibilità che i ruoli femminili possono offrire al pubblico, la produttrice si è invece detta aperta a un possibile cambio del pronome personale del personaggio di James Bond, che invece potrebbe avere delle preferenze sessuali differenti o non configurarsi più con un orientamento binario della sfera sessuale.

Barbara Broccoli è quindi aperta alla possibilità che James Bond utilizzi per sé il pronome neutro They/Them: "Chissà, penso sia aperto, non trovate? Dobbiamo solo trovare l'attore giusto". La produttrice ha ribadito che il nuovo James Bond continuerà a essere di sesso maschile e di nazionalità britannica, ma potrebbe essere aperta ad altri cambiamenti. Staremo a vedere.

Intanto, uno dei possibili nomi come nuovo James Bond è quello di Riz Ahmed sul quale il Guardian sembra voler puntare tutto: sicuramente vi sorprenderà leggere questo nome, ma potrebbe dare un'intensità unica al personaggio e una sensibilità moderna, che mancava a Craig. Inoltre, secondo Guardian, l'attore sarebbe in grado di portare sullo schermo le varie identità britanniche odierne che si incontrano. Sicuramente il più quotato per The Guardian, ma non per tutti.

Altri nomi in ballo sono sempre Idris Elba (che è stato rumoreggiato anche come villain), Richard Madden e la scelta più ovvia sarebbe invece Tom Hardy.