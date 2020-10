James Bond, i produttori vogliono di nuovo Cary Joji Fukunaga alla regia di un film di 007

Purtroppo dovremo aspettare il 2021 per vedere No Time To Die, il venticinquesimo film di Bond diretto da Cary Joji Fukunaga, ma in attesa di scoprire come sarà e se avrà successo, i produttori e il regista potrebbero già star pensando ai prossimi film di 007.

Da un recente articolo di WSJ Magazine dedicato a No Time To Die, una cosa si evince senza se e senza ma: la grande stima che intercorre tra i produttori del franchise di Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, e il regista dell'ultimo capitolo della serie cinematografica, Cary Joji Fukunaga.

"È un perfezionista, ma è esattamente ciò che vuoi [per questi film]" commenta infatti la Broccoli in merito all'ingaggio di Fukunaga per Bond 25 "È un anticonformista che ha accettato e portato avanti progetti difficili con grande entusiasmo, e aplomb. È piuttosto impavido. E così ha accettato".

"Ha superato di gran lunga le aspettative. Ha realizzato probabilmente uno dei migliori fil di Bond di sempre" continua "Abbiamo un film dalla grande epicità, ma anche tremendamente intimistico. È un classico film di Bond, ma anche una pellicola di Cary Fukunaga".

Ipoteticamente parlando, la volontà di tornare per un altro film di Bond, o chissà, magari più di uno, ci sarebbe, sia da parte di Fukunaga, che da parte dei produttori: "È sicuramente qualcuno con cui lavoreremo ancora" dichiara infatti Wilson.

Tutto però dipende da come verrà ricevuto No Time To Die dai critica e pubblico...

"Non sono mai stato in gradi di predirre le reazioni della gente a un mio prodotto" "Potrebbe andare benissimo, o essere un disastro. Questo però non cambia il modo di vedere il film".

Non ci resta dunque che attendere aprile 2021 per sapere, ma se volete farvi un'idea di cosa ci aspetta, vi rimandiamo alla nostra analisi del trailer di No Time To Die.