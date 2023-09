Il James Bond preferito di Nolan vi sorprenderà: 'È il più fedele ai libri'

Christoper Nolan è entrato in corsa per diventare il regista di James Bond, precisamente per i prossimi due film. Il creatore di Oppenheimer ha rivelato in un’intervista qual è il suo James Bond preferito.

Durante l’Happy Sad Podcast, Nolan ha rivelato di essere profondamente innamorato del James Bond di Timothy Dalton, uno tra i meno apprezzati da parte del pubblico: “Penso che sia il più simile al personaggio del libro” ha dichiarato il regista.

Nolan non ha mai nascosto la sua enorme passione verso i film dedicati all’Agente 007, e nemmeno il suo desiderio di poter dirigere almeno un capitolo della saga. Allontanatosi quasi definitivamente dalla fantascienza e dopo essersi prodigato con il Biopic, Nolan potrebbe tornare a cimentarsi in uno dei generi da lui prediletti e per cui è stato più volte lodato, il film d’azione. In lizza con lui ci sono altri famosissimi e quotati registi, tra cui Denis Villeneuve, Danny Boyle e Paul Greengrass.

L’ultimo film di James Bond è stato “No time to die” diretto da Cary Fukunaga, che ha guadagnato ben 800 milioni al botteghino. La pellicola ha visto come attore protagonista Daniel Craig, ormai interprete dell’Agente 007 da quasi 15 anni. Sembra però che per i prossimi capitoli possano esserci delle novità; infatti, il primo indiziato per il ruolo dell’agente segreto è l’attore Aaron Taylor-Johnson, già presente in Tenet di Christoper Nolan.

L’ultima opera del regista, Oppenheimer, ha riscosso un successo incredibile, superando il miliardo di dollari di incassi a livello globale e conquistando sia critica che pubblico (qui potete trovare la nostra recensione di Oppenheimer).