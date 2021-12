James Bond, ecco i possibili candidati per il ruolo: The Guardian punta su Riz Ahmed!

Dopo l'arrivo di No Time To Die, che ha sancito l'addio di Daniel Craig al ruolo dell'agente 007, si è parlato del futuro della saga di James Bond. In particolare ci si è chiesti: chi sostituirà Craig? Tante sono state le speculazioni, e secondo quando riportato dalla produttrice Barbara Broccoli, potrebbe essere un uomo inglese di qualunque etnia.

Ecco, dunque, le varie opzioni considerate da Guardian.

Si parte con Idris Elba, che nei suoi vari lavori ha dimostrato più volte il suo valore. Secondo Guardian l'attore ha tutto ciò che serve per il ruolo: carisma, presenza e sicurezza. E la gentilezza che dovrebbe avere un James Bond. Certo, non sarebbe sicuramente il più quotato. Nella lista dei favoriti c'è invece Henry Cavill, attore che ha già dimostrato di poter interpretare una vasta gamma di ruoli, e che è stato protagonista in diversi franchise, primo fra tutti quello della DC, dove ha vestito i panni di Superman. Cavill ha il fisico, la presenza, il talento e, secondo Nadine Gardner, una dolcezza che però non lo rende meno duro. Dopo essere stato scartato in passato per il ruolo di Bond, Henry Cavill sembra adesso abbastanza maturo da portarlo sullo schermo.

Secondo molti, la scelta ovvia sarebbe sicuramente Tom Hardy. Sarebbe infatti un moderno agente 007, in grado di portare sullo schermo un'interpretazione grintosa e comica, riprendendo anche degli elementi dei primi film. Tuttavia, se si vuole andare su un'opzione meno ovvia, Riz Ahmed sarebbe interessante. Sicuramente vi sorprenderà leggere questo nome, ma potrebbe dare un'intensità unica al personaggio e una sensibilità moderna, che mancava a Craig. Inoltre, secondo Guardian, l'attore sarebbe in grado di portare sullo schermo le varie identità britanniche odierne che si incontrano. Sicuramente il più quotato per The Guardian, ma non per tutti.

Restano ovviamente sul piatto altre opzioni, come un giovane e arrogante Bond di Asa Butterfield o un James britannico di origini malesi come Henry Golding. Tuttavia sarebbero entrambi sicuramente un bel rischio, poiché sono talenti molto giovani, forse troppo acerbi ancora. Non sarebbe la stessa cosa per Richard Madden, che con il suo carisma sarebbe un James Bond perfetto. Madden ha classe ed è fisicamente nel ruolo, ma forse sarebbe una scelta un po' scontata. E se invece questa volta Bond cambiasse nei suoi tratti fisici e avesse ad esempio... i capelli rossi? Guardian ha infatti preso in considerazione anche Damian Lewis.

Ne restano solo altri due: Jason Isaacs e Aaron Taylor-Johnson. Il primo sarebbe sicuramente una scelta interessante, poiché dotato un grande talento che gli permette di passare dall'essere un villain al protagonista, mentre il secondo sarebbe una scommessa. Infatti Taylor-Johnson è ancora poco conosciuto, ma ha grande esperienza nel genere d'azione.

Voi quale attore vorreste vedere nei panni del prossimo James Bond? Fatecelo sapere nei commenti!