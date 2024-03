James Bond, Pierce Brosnan promuove Cillian Murphy: 'Sarebbe uno 007 magnifico'

Dopo la candidatura di Jack O'Connell come prossimo 007, ecco che viene inserito un altro nome importante nel calderone dei possibili interpreti del futuro James Bond.

In occasione degli Oscar Wilde Awards di Los Angeles, che celebrano i talenti irlandesi, l'ex interprete di "James Bond" Pierce Brosnan ha appoggiato Cillian Murphy come prossimo potenziale 007. Il suggerimento è arrivato in risposta a una domanda della BBC su chi secondo Brosnan dovrebbe ereditare il ruolo dopo l'addio di Daniel Craig nel 2021. Brosnan ha elogiato Murphy, suo connazionale, affermando: "Cillian farebbe un lavoro magnifico come James Bond in His Majesty's Secret Service".

Brosnan, che ha interpretato la spia dal 1995 al 2002, ha ceduto il ruolo a Daniel Craig. Craig ha poi assunto il ruolo, contribuendo all'eredità di Bond con cinque film dal 2006 al 2021. L’appoggio di Brosnan a Murphy potrebbe anche configurarsi come un indizio, considerato che Christopher Nolan rientra tra i possibili registi del futuro 007 e che il sodalizio tra il cineasta e l’attore si è fortemente cementificato dopo l’incredibile successo di Oppenheimer. Restiamo in attesa di novità ufficiali sul possibile interprete per il prossimo film con James Bond. Nel frattempo, c’è la possibilità che il nuovo protagonista di 007 sia in realtà una donna.