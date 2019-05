James Bond, Phoebe Waller-Bridge: 'il film deve trattare le donne adeguatamente'

La creatrice di Fleabag Phoebe Waller-Bridge è stata ingaggiata per "aggiustare" lo script del nuovo James Bond. In una recente intervista, la sceneggiatrice ha parlato della sua ammirazione per la performance di Daniel Craig e la rilevanza del franchise sulla tematica del sessismo.

"Si è parlato molto della rilevanza del franchise di James Bond per il modo in cui lui tratta le donne," ha detto la Waller-Bridge a Deadline. "Per me ora è assolutamente rilevante. Deve crescere. Deve evolversi e la cosa importante è che il film tratti le donne in maniera adeguata. LUI però non deve, lui deve rimanere fedele al personaggio."

L'attrice e sceneggiatrice ha chiarito una volta per tutte che la sceneggiatura del film era già stata realizzata prima del suo arrivo (qui potete leggere un report sulla produzione travagliata di Bond 25), confermando che il suo è stato un lavoro di "lucidatura": "Quando ho visto il suo Bond per la prima volta, ho adorato la sua performance arida. Quindi ero entusiasta di scrivere i suoi dialoghi. Voglio dire, lo script c'era già. Sarebbe ingiusto dire che sto scrivendo lo script."

Il cast del film includerà star come Ana de Armas, Léa Seydoux e Lashana Lynch, e la sceneggiatrice ha intenzione di rendere i loro personaggi delle "persone reali": "Voglio solo essere sicura che quando riceveranno lo script, Lashana, Léa e Ana lo apriranno e diranno 'Non vedo l'ora di farlo'. Come attrice, raramente ho avuto questa sensazione agli inizi della mia carriera. Mi fa molto piacere sapere che posso trasmettere questa sensazione ad un'attrice."

